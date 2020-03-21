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21 Mart 2020, Cumartesi
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’ya çok yakındım

Flamengo’ya çok yakındım

, basınına açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu "G.Saray'da mutluyum. ile görüştüm. gelmeden önceydi. İlk opsiyonları Rafinha'yı almaktı. O olunca ben Ancak burada kaldım" diye konuştu.

, basınına açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu "G.Saray'da mutluyum. ile görüştüm. gelmeden önceydi. İlk opsiyonları Rafinha'yı almaktı. O olunca ben Ancak burada kaldım" diye konuştu.
  1. 21.3.2020
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