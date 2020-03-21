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21 Mart 2020, Cumartesi
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Evde kal akımı

Evde kal akımı

Koronavirüs sebebiyle dünyanın her yerinde futbolcular eğlence amaçlı tuvalet kağıdı sektiriyor. Jimmy Durmaz ve Melo yeni bir yorum getirdi.

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaşmasını istemeyen futbolcular "Evde Kal" çağrısına uyarken kendi aralarında bir de oyun buldular: Tuvalet kağıdı sektirme. Bazı futbolcular rekor kırmak için yere düşürmezken veya yeteneklerini sergilerken Galatasaraylı Jimmy Durmaz ile kulübün eski yıldızı yeni bir yaklaşım getirdi. Jimmy Durmaz tek bir tuvalet kağıdı yerine tüm paketi ayağında sektirmeye çalıştı. Melo ise bir kez sektirdikten sonra sıkıldı. Kendine has şekilde tuvalet kağıdına kayarak 'top kapar' gibi yaptı. Melo'nun hareketi sosyal medyada beğeni topladı.
  1. 21.3.2020
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