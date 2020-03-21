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21 Mart 2020, Cumartesi
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Adem ve Ömer fırsatı yakaladı

Adem ve Ömer fırsatı yakaladı

Cimbom'da elinden ameliyat olan ve sakatlığı bulunan önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.

Cimbom'da elinden ameliyat olan ve sakatlığı bulunan önemli bir fırsatı yakaladı. Koronavirüs sebebiyle futbola verilen rada iki futbolcunun da tamamen iyileşmesi bekleniyor. İki futbolcu da koronavirüs sonrası yeniden start alınca kadrodaki yerlerini alabilecekler.
  1. 21.3.2020
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