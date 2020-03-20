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20 Mart 2020, Cuma
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’dan ‘teşekkür’ mesajı

Galatasaray’dan ‘teşekkür’ mesajı

Liglerin ertelenmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, "aşından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Liglerin ertelenmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp yayınladığı mesajda, "Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için , ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz" denildi.
  1. 20.3.2020
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