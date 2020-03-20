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20 Mart 2020, Cuma
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Albayrak korkuttu

Albayrak korkuttu

 ertelenmesi için büyük çaba harcayan 'da dün üzücü bir gelişme yaşandı. Başkan koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ertelenmesi için büyük çaba harcayan 'da dün üzücü bir gelişme yaşandı. Başkan koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Taraftarların sevgilisi Albayrak'ın 1 haftadır gribal enfeksiyon rahatsızlığı bulunduğu ve kontrol için hastaneye gittiği belirtildi. Burada Albayrak'a Covid-19 testinin yapıldığı ve sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Bu haber sarı-kırmızılıları sevindirdi.
  1. 20.3.2020
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