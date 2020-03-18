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18 Mart 2020, Çarşamba
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G.Saray'da koronavirüs önlemleri

G.Saray'da koronavirüs önlemleri

Koronavirüs tehlikesi 'ı da harekete geçtirdi. Florya’dan kulüp çalışanlarına kadar birçok önlem alındı.

* ERTELEME: 'ın 28 Mart 2020'de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Toplantısı ertelendi. Büyük bir merakla beklenen toplantının mayıs ayında yapılması planlanıyor.

* KAPAMA: Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler durduruldu. Kulüp üyelerine olan açık lokal, restoran, havuzlar kapatıldı.

* EVDEN: Her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm kulüp çalışanlarını bugünden itibaren uzaktan çalışma düzenine geçirildi. l GİRİŞLER: Galatasaray 'ne zorunluluk dışında tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

* HİJYEN: Profesyonel sağlık ekipleri, gün içerisinde sürekli olarak tüm idman sahalarını, soyunma odalarını, yemekhaneleri ve odaları dezenfekte ederek üst seviyede hijyen sağlamaya çalışıyor.

* ELDİVEN: Florya'daki personele eldiven giyme zorunluluğu getirildi.

* VİTAMİN: Yemeklerdeki menüler bağışıklığı kuvvetlendirici vitaminler içerecek.

  1. 18.3.2020
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