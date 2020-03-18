G.Saray'da koronavirüs önlemleri
Koronavirüs tehlikesi Galatasaray'ı da harekete geçtirdi. Florya’dan kulüp çalışanlarına kadar birçok önlem alındı.
* ERTELEME: Galatasaray'ın 28 Mart 2020'de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Büyük bir merakla beklenen toplantının mayıs ayında yapılması planlanıyor.
* KAPAMA: Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler durduruldu. Kulüp üyelerine olan açık lokal, restoran, havuzlar kapatıldı.
* EVDEN: Her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm kulüp çalışanlarını bugünden itibaren uzaktan çalışma düzenine geçirildi. l GİRİŞLER: Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne zorunluluk dışında tüm giriş çıkışlar yasaklandı.
* HİJYEN: Profesyonel sağlık ekipleri, gün içerisinde sürekli olarak tüm idman sahalarını, soyunma odalarını, yemekhaneleri ve odaları dezenfekte ederek üst seviyede hijyen sağlamaya çalışıyor.
* ELDİVEN: Florya'daki personele eldiven giyme zorunluluğu getirildi.
* VİTAMİN: Yemeklerdeki menüler bağışıklığı kuvvetlendirici vitaminler içerecek.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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