G.Saray'da koronavirüs önlemleri

* ERTELEME: Galatasaray'ın 28 Mart 2020'de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Büyük bir merakla beklenen toplantının mayıs ayında yapılması planlanıyor.

* KAPAMA: Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler durduruldu. Kulüp üyelerine olan açık lokal, restoran, havuzlar kapatıldı.

* EVDEN: Her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm kulüp çalışanlarını bugünden itibaren uzaktan çalışma düzenine geçirildi. l GİRİŞLER: Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne zorunluluk dışında tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

* HİJYEN: Profesyonel sağlık ekipleri, gün içerisinde sürekli olarak tüm idman sahalarını, soyunma odalarını, yemekhaneleri ve odaları dezenfekte ederek üst seviyede hijyen sağlamaya çalışıyor.

* ELDİVEN: Florya'daki personele eldiven giyme zorunluluğu getirildi.

* VİTAMİN: Yemeklerdeki menüler bağışıklığı kuvvetlendirici vitaminler içerecek.