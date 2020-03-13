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13 Mart 2020, Cuma
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Tek forma kaldı

Tek forma kaldı

, derbisine maçındaki benzeri bir kadroyla çıkmanın hazırlıklarını yapıyor. banko... Defans dörtlüsünü Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak.

, derbisine maçındaki benzeri bir kadroyla çıkmanın hazırlıklarını yapıyor. banko... Defans dörtlüsünü Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. İleri uçta Feghouli, yetişirse Onyekuru ve Falcao üçlüsünü bozmak istemeyen teknik heyet, orta saha konusunda ise düşünceli. Orta sahada Seri ve 'ın yeri garanti görülürken, üçüncü isim konusunda henüz karar verilmedi. Lemina, ve Emre arasından bir tercih yapılacak.
  1. 13.3.2020
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