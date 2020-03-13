Mustafa Cengiz: Mete'yi vermeyin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD ile yapılan işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuştu. Son oynanan DG Sivasspor maçı hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösteren Başkan Cengiz, "Sivas maçındaki hakemin hatasını herkes gördü. Yediğimiz golden önceki faulü görmemesi mümkün değil. Onyekuru'ya penaltı vereceğini zannettik. Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı" dedi. Cengiz, Mete Kalkavan'ın yönettiği 9 maçın sonuçlarından memnun olmadıklarını ifade ederek hem MHK'ya hem de Mete Kalkavan'a çağrıda bulundu.

PROJEKSİYONA YANSITMAM

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un projeksiyonla aleyhlerine yapılan hataları göstermesine de gönderme yapan Cengiz, "Ben olsam Mete Kalkavan'ı Sivas maçına vermezdim. Mete Kalkavan'ı araştırın, yönettiği 9 maçımızda neler yapmış? Hepsi de aleyhimize. Şimdi diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam ben. Sevgili MHK, Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya! Allah aşkına G.Saray maçı sana verildiğinde kabul etme Mete Kalkavan kardeşim! Bizim maçı yönetme güzel kardeşim" dedi.

ARDA TURAN'A YEŞİL IŞIK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Galatasaray başkanı çağırırsa giderim, çağırmazsa başım üstüne" açıklaması üzerine sorulan soruyu yorumladı. Cengiz, "Arda Turan, bu kulübe hizmet etmiş bir isimdir. Zamanı gelince konuşuruz ancak şu anda gündemimizde yok" diyerek gelecek sezon için bu transfere olumlu sinyal verdi. Cengiz ocak ayında bu transferi veto etmişti.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Beşiktaş maçının ertelenmesi veya seyircisiz oynanması sözlerine tepki gösteren Mustafa Cengiz, F.Bahçe yönetiminin G.Saray taraftarına yaptığı uygulamalara da taş attı: G.Saray-Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz.

TAKDİR EDİLMEYİ BEKLİYORUZ

Başkan Mustafa Cengiz, Mali Kongre öncesi muhalefetin ibra ile ilgili hazırlığı konusunda, "Bizim beklediğimiz tek şey başarı karşısında takdir edilmedir. İnsanoğlu bunu bekler. Eğer sizin kıymetiniz bilinmezse insanda kırgınlık yaratır. Kişisel tatmini bıraktık. Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz" yorumunu yaptı.