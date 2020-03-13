Fatih Terim'in derbi şifresi: 16-45!
Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi mücadelesi, zirve yarışında büyük önem arz ediyor. Ev sahibi takımda teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi kritik dakikaları belirledi. İşte o detay...
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor... Takvim'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in 16 ve 45. dakikalar arasında Kartal'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ligde attığı 44 golün neredeyse yarısını (21) bu dilimde kaydetti.
Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor. Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.
Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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