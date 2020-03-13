Fatih Terim'in derbi şifresi: 16-45! Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Terim'in derbi şifresi: 16-45!

'in derbi şifresi: 16-45!

Fatih Terim'in derbi şifresi: 16-45!

'de hafta sonu 'ın sahasında 'ı ağırlayacağı derbi mücadelesi, zirve yarışında büyük önem arz ediyor. Ev sahibi takımda teknik direktör , mücadele öncesi kritik dakikaları belirledi. İşte o detay...

derbisinin hazırlıklarını sürdüren 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor... Takvim'in haberine göre teknik direktör 'in 16 ve 45. dakikalar arasında Kartal'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ligde attığı 44 golün neredeyse yarısını (21) bu dilimde kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor. Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.

Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.

  1. 13.03.2020
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