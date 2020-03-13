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13 Mart 2020, Cuma
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Evinde aslan

Evinde aslan

, 2011'de açılan 'da oynadığı derbilerdeki performansına güveniyor. Galatasaray, Seyrantepe'de ve ile 20 lig maçına çıkarken, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı

, 2011'de açılan 'da oynadığı derbilerdeki performansına güveniyor. Galatasaray, Seyrantepe'de ve ile 20 lig maçına çıkarken, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Sarıkırmızılı ekip, Beşiktaş ile çıktığı 9 derbide ise 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi gördü. Bu kez taraftarından yoksun ama 3 puandan başka bir sonuç düşünülmüyor.
  1. 13.3.2020
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