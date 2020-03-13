Derbi seyircisiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de dün bir araya geldi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Futbolda Süper Lig'in 32. haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34. haftaya kadar maçlar seyircisiz olarak oynanacak. İbrahin Kalın basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Spor müsabakaları bildiğiniz gibi kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda nisan sonuna kadar seyircisiz oynanma kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde kalabalık ortamı oluşmaması açısından isabetli bir karar" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR GİDEMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama ile uzun süredir seyircili mi-seyircisiz mi oynanacağı tartışılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de akıbeti belli oldu. Pazar akşamı Türk Telekom'da oynanacak karşılaşmada virüs salgını nedeniyle taraftarlar yer alamayacak. Ayrıca Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren birçok önemli maç da seyircisiz oynanacak.

99 BIN TL CEZA

PFDK kararlarını açıklarken G.Saray'a 99 bin TL ceza çıktı. Sivas maçında merdivenlerin 3. kez boş bırakılmamasından dolayı 75 bin, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle de 24 bin TL para cezası kesildi.