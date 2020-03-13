Derbi seyircisiz
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Koronavirüs’e önlem olarak Türkiye’deki tüm spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de dün bir araya geldi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Futbolda Süper Lig'in 32. haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34. haftaya kadar maçlar seyircisiz olarak oynanacak. İbrahin Kalın basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Spor müsabakaları bildiğiniz gibi kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda nisan sonuna kadar seyircisiz oynanma kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde kalabalık ortamı oluşmaması açısından isabetli bir karar" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR GİDEMEYECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama ile uzun süredir seyircili mi-seyircisiz mi oynanacağı tartışılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de akıbeti belli oldu. Pazar akşamı Türk Telekom'da oynanacak karşılaşmada virüs salgını nedeniyle taraftarlar yer alamayacak. Ayrıca Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren birçok önemli maç da seyircisiz oynanacak.
99 BIN TL CEZA
PFDK kararlarını açıklarken G.Saray'a 99 bin TL ceza çıktı. Sivas maçında merdivenlerin 3. kez boş bırakılmamasından dolayı 75 bin, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle de 24 bin TL para cezası kesildi.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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