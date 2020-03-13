2 milyonluk gelir
G.Saraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'nda 118 loca koltuğundan oluşan ve launch alanı bulunan bir yer inşa etti.
G.Saraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'nda 118 loca koltuğundan oluşan ve launch alanı bulunan bir yer inşa etti. Bu iş birliğiden kulüp 2 milyon TL kazanacak. Başkan Mustafa Cengiz kendi dönemlerinde toplam 215 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyledi.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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