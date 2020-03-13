2 milyonluk gelir

G.Saraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'nda 118 loca koltuğundan oluşan ve launch alanı bulunan bir yer inşa etti. Bu iş birliğiden kulüp 2 milyon TL kazanacak. Başkan Mustafa Cengiz kendi dönemlerinde toplam 215 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyledi.