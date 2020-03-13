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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 2 milyonluk gelir

2 milyonluk gelir

2 milyonluk gelir

G.Saraylı Yönetici ve () Stadı'nda 118 loca koltuğundan oluşan ve launch alanı bulunan bir yer inşa etti.

G.Saraylı Yönetici ve () Stadı'nda 118 loca koltuğundan oluşan ve launch alanı bulunan bir yer inşa etti. Bu iş birliğiden kulüp 2 milyon TL kazanacak. Başkan kendi dönemlerinde toplam 215 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyledi.

  1. 13.3.2020
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