Kasa dolacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kasa dolacak

Kasa dolacak

Kasa dolacak

yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Türk 'nda oynanacak maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor.

yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Türk 'nda oynanacak maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor. Derbide beklenen bilet, loca ve stat hasılatı 10 milyon TL... Ayrıca taraftarların maçtan önce GS Store'lara hücum etmesi bekleniyor. Hedeflenen forma ve ürün satış rakamı ekstra 5 milyon TL... Tüm gelir kalemleri toplandığında derbi günü hedeflenen gelir 15 milyon TL civarında...
  1. 12.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasa dolacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN