Kalmak isterim
Tribünlerin sevgilisi Lemina, Galatasaray’da oynamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Cimbom'un ikinci yarıdaki çıkışında büyük payı olan Mario Lemina derbi maçtan, geleceğine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Gabonlu yıldız "Galatasaray'da çok mutluyum. Burayı seviyorum. 2. yarıdan itibaren sahada bambaşka bir Galatasaray var. Beraber oynadıkça otomatiğimiz yerleşti. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Burada kalmak isterim. Sezon sonu ne olacağına bakacağız" dedi.
TEK İSTEĞİMİZ 3 PUAN
Lemina, "Derbi maça her zamanki gibi iyi hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç ve tek isteğimiz 3 puan" diye konuştu.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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