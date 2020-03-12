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12 Mart 2020, Perşembe
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Hisse tartışması

Hisse tartışması

Eski başkan Özbek, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Cengiz yanıt verdi: Büyük şok yaşadım. Hisseler senin elinde rehindi zaten.

'ın toplantısında başkan ile eski başkanlardan arasında hisse satışı tartışması yaşandı. Oturumda söz alan Özbek, "Yönetimle yaptığımız toplantılarda, 'Satın hisseleri benim paramı verin' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat' dediler. Bugün anlıyorum bunu niye tercih ettiler. Bugün rahatlıkla çıkıp 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar" diye konuştu. DURSUN Özbek'in açıklamaları karşısında büyük bir şok yaşadığını kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Öyle bir anlattı ki sanki kendisine durup dururken 'Gel bunu halledelim' demişiz. Bir de tuzağa düşürmüşüz. Hisseler senin elinde rehindi zaten" ifadelerini kullandı. Başkan şöyle devam etti: 7 milyon dolarlık bir hisse satacaktı. Elinde kalan son payı da rica etmemize rağmen satmadı. Çünkü kulübe 600-700 bin dolar gelir gelecekti. Biz, kuruşun hesabını yapıyoruz.

LAF ATMAYIN!
Başkan Mustafa Cengiz ile divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Cengiz, Hamamcıoğlu'nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, "Laf atmayın" dedi. Bunun ardından Hamamcıoğlu, "Laf atmıyorum. Konuşmalarınıza dikkat edin" deyince Başkan, "Kime hakaret ettim? Devamlı olarak hakaret eden kişi benim hakaret ettiğimi söylüyor" ifadesini kullandı.

AYHAN ÖZMIZRAK'I PROTESTO ETTİLER
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyesi 'ın konuşmasını protesto ederek, salondan çıktı. Konuşması bitmesinin ardından geri dönerek yerlerine geçti.
  1. 12.3.2020
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