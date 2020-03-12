Hisse tartışması
Eski başkan Özbek, “Tuzağa düşürüldüm” dedi. Cengiz yanıt verdi: Büyük şok yaşadım. Hisseler senin elinde rehindi zaten.
LAF ATMAYIN!
Başkan Mustafa Cengiz ile divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Cengiz, Hamamcıoğlu'nun konuşmasına müdahale etmesi üzerine, "Laf atmayın" dedi. Bunun ardından Hamamcıoğlu, "Laf atmıyorum. Konuşmalarınıza dikkat edin" deyince Başkan, "Kime hakaret ettim? Devamlı olarak hakaret eden kişi benim hakaret ettiğimi söylüyor" ifadesini kullandı.
AYHAN ÖZMIZRAK'I PROTESTO ETTİLER
Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın konuşmasını protesto ederek, salondan çıktı. Konuşması bitmesinin ardından geri dönerek yerlerine geçti.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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