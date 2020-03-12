Henry korkuttu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Henry korkuttu

Henry korkuttu

Henry korkuttu

Dünkü idmanda 'nun idmanı yarıda bırakması sarıkırmızılıları endişelendirdi.

Dünkü idmanda 'nun idmanı yarıda bırakması sarıkırmızılıları endişelendirdi. Nijeryalı futbolcu, antrenman sırasında hissetti. Terim, Yener İnce ile görüştükten sonra tesislere döndü. 'nun sağ-sol alt arka adale grubunda ağrısı olduğu, tedbir amaçlı idmanı bıraktığı kaydedildi.
  1. 12.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henry korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN