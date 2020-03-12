Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması!
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Başkan Cengiz, Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasına yönelik kararı değerlendirdi.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Başkan Cengiz, Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasına yönelik kararı değerlendirdi.
DERBİYLE İLGİLİ KORONAVİRÜS SORUSUNU YANITLADI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş giribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın" ifadelerini kullandı.
"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"
Başkan Cengiz, Arda Turan'ın 'Galatasaray çağırırsa giderim' açıklamasına, "Şu anda ben bu konunun konuşulmasından yana değilim. Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz, günü geldiğinde şartlar içinde değerlendirilebilir. Ancak şu anda gündemimizde yok" dedi.
METE KALKAVAN AÇIKLAMASI
Başkan Cengiz, Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadıkları ve 2-2 berabere biten maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili, "Ben olsaydım bu hakemi bizim maça vermezdim. Sevgili kardeşim Mete, sana bizim maç verildiğinde maçı kabul etme" dedi.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 15:52
- Sörloth'un sol ayağında ödem belirledi
- Arda Turan Galatasaray'a dönüyor mu? Mustafa Cengiz açıkladı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması!
- Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erteleniyor
- Cristiano Ronaldo koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.