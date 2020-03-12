Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yapıyor | CANLI

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuşuyor. Başkan Cengiz'in açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

DERBİYLE İLGİLİ KORONAVİRÜS SORUSUNU YANITLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş giribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın" ifadelerini kullandı.