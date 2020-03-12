Dev derbi Bitigen’in
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye Abdulkadir Bitgen atandı.
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye Abdulkadir Bitgen atandı. Yardımcıları Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak. VAR'ın başında ise Ali Palabıyık oturacak. 37 yaşındaki hakem ilk kez derbi maçta düdük çalacak. Ligdeki kritik randevuya Bitigen'in atanması iki tarafı da mutlu etmedi. MHK hakemleri açıkladıktan hemen sonra hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı taraftarlar tepkilerini dile getirdiler.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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