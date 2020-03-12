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12 Mart 2020, Perşembe
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Dev derbi ’in

Dev derbi Bitigen’in

'de ile arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye atandı.

'de ile arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye atandı. Yardımcıları Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak. VAR'ın başında ise oturacak. 37 yaşındaki hakem ilk kez derbi maçta düdük çalacak. Ligdeki kritik randevuya 'in atanması iki tarafı da mutlu etmedi. MHK hakemleri açıkladıktan hemen sonra hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı taraftarlar tepkilerini dile getirdiler.

  1. 12.3.2020
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