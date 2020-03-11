Galatasaray Divan Kurulu'nda koronavirüs önlemi!

Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik katıldı. Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve Faruk Süren ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs tedbiri ise dikkatlerden kaçmadı. Ellerine dezenfektan sıkan Cengiz, yanında bulunanlara da kullandırttı. İşte o görüntüler;