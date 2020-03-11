Galatasaray Divan Kurulu'nda koronavirüs önlemi!
Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısında, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinin koronavirüs salgınına tedbir olarak ellerini dezenfekte etmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik katıldı. Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve Faruk Süren ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.
Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs tedbiri ise dikkatlerden kaçmadı. Ellerine dezenfektan sıkan Cengiz, yanında bulunanlara da kullandırttı. İşte o görüntüler;
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
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