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11 Mart 2020, Çarşamba
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Galatasaray 'nda koronavirüs önlemi!

Galatasaray Divan Kurulu'nda koronavirüs önlemi!

Toplantısı, 'nda yapıldı. Başkanı 'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısında, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinin koronavirüs salgınına tedbir olarak ellerini dezenfekte etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Toplantısı, 'nda yapıldı. Başkanı 'nun başkanlığında gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı ile yardımcıları , Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi katıldı. Kulübün eski başkanlarından ve ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs tedbiri ise dikkatlerden kaçmadı. Ellerine dezenfektan sıkan Cengiz, yanında bulunanlara da kullandırttı. İşte o görüntüler;

  1. 11.03.2020
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