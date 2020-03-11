Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e sert tepki

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gerçekleştirilen Mart Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, kulübün eski başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Emlak Konut ile, epey uzun ve destanlı bir süreç yaşadık. Sağ olsun devletimiz bize destek oldu. Hem Emlak Konut ile olan ihtilaf giderdik, hem de Florya'yı geri aldık, aynı bedelle geri aldık. Biz Florya'ya aldığımız anda Dursun Özbek aldığı rehinleri hacze çevirdi. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Göreve geldiğimizde doğal gaz ve telefonların kapanma tehlikesi vardı. Dursun Özbek, kendisini tuzağa düşürmüşüz gibi konuştu. Ben ne Dursun Özbek'in düşmanı ne de rakibiyim. Kulübe borç verdi. Biz bunu ona geri ödemek zorundayız. Şu anda bu parayı ödeyecek durumda değiliz.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, kulübe verdiği 140 milyon TL'nin ardından başlatılan haciz işlemine ilişkin, "Dönemimizde Özbek Turizm'in Galatasaray'a sağladığı kasa kolaylığı meselesi hep farklı şekillerde lanse ediliyor. O dönem Galatasaray zor durumdaydı. Özbek Turizm olarak biz de bir kasa kolaylığı sağladık ve kulüpte de bazı yeni yatırımlar gerçekleştirdik. Bakın o zamanın miktarıyla 140 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Görüşmelerden bir sonuç alamayınca yasal takibat başlatmak zorunda kaldı şirket" ifadelerini kullandı.