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11 Mart 2020, Çarşamba
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Andone kulübeye

Andone kulübeye

 Büyük'ün sakatlanmasıyla Falcao'nun tek alternatifi olarak kaldı.

Büyük'ün sakatlanmasıyla Falcao'nun tek alternatifi olarak kaldı. Rumen futbolcu, deplasmanına Sekidika ile birlikte yabancı kontenjanı nedeniyle götürülmemişti. Adem'in derbide olmaması ihtimaliyle Andone'un kulübeye geçeceği ve Linnes'in tribüne çıkacağı konuşuluyor.

  1. 11.3.2020
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