Andone kulübeye

Adem Büyük'ün sakatlanmasıyla Falcao'nun tek alternatifi olarak Florin Andone kaldı. Rumen futbolcu, Sivas deplasmanına Sekidika ile birlikte yabancı kontenjanı nedeniyle götürülmemişti. Adem'in derbide olmaması ihtimaliyle Andone'un kulübeye geçeceği ve Linnes'in tribüne çıkacağı konuşuluyor.