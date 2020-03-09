Sivas'ta seri sonu
Hakan’ın golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Falcao ve Feghouli ile skoru lehine çevirmeyi başardı ama sonunu getiremedi. Son sözü Emre söyledi ve Sivasspor deplasmanında bir kez daha puan bıraktı.
İkinci yarının parlayan yıldızı Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a takıldı: 2-2. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken 14. dakikada son haftaların başarılı ismi Radamel Falcao maça eşitliği getirdi. Arka arkaya kaçan pozisyonların ardından 37. dakikada sahneye bu kez Sofiane Feghouli çıktı. Cezayirli futbolcu, bir türlü geçemediği Samassa'yı affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne getiren golü ağlara bıraktı. İlk yarı bu skorla kapanırken Demir Grup Sivasspor 57. dakikada penaltı kazandı.
DERBİ ÖNCESİ PUAN YİTİRDİ
Michael Seri ve Fernando'nun 54. dakikada karşı karşıya geldiği pozisyonda Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın vuruşunda Muslera başarılı bir kurtarış yaptı. Ancak Emre dönen topu tamamladı ve takımını yenilgiden kurtardı: 2-2. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaparken 8 maçlık üst üste kazanma serisi son buldu. Sivasspor da 49 puana yükseldi. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
2020'DE İLK KEZ
Avrupa'da 2020 yılının tek puan kaybetmeyen takımı olan Galatasaray, Sivas ile berabere kalarak başarılı istatistiğini noktaladı. Cimbom ayrıca bir sezonda üst üste 9 maç kazanma rekorunu egale etme fırsatını da kaçırdı.
- 9.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Sivas'ta seri sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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