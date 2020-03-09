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09 Mart 2020, Pazartesi
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'ta seri sonu

Sivas'ta seri sonu

Hakan’ın golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Falcao ve Feghouli ile skoru lehine çevirmeyi başardı ama sonunu getiremedi. Son sözü söyledi ve deplasmanında bir kez daha puan bıraktı.

İkinci yarının parlayan yıldızı , 'a takıldı: 2-2. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 7. dakikada 'ın golüyle öne geçerken 14. dakikada son haftaların başarılı ismi maça eşitliği getirdi. Arka arkaya kaçan pozisyonların ardından 37. dakikada sahneye bu kez Sofiane Feghouli çıktı. Cezayirli futbolcu, bir türlü geçemediği Samassa'yı affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne getiren golü ağlara bıraktı. İlk yarı bu skorla kapanırken Demir Grup Sivasspor 57. dakikada penaltı kazandı.

DERBİ ÖNCESİ PUAN YİTİRDİ
Michael Seri ve 'nun 54. dakikada karşı karşıya geldiği pozisyonda Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kılınç'ın vuruşunda Muslera başarılı bir kurtarış yaptı. Ancak Emre dönen topu tamamladı ve takımını yenilgiden kurtardı: 2-2. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaparken 8 maçlık üst üste kazanma serisi son buldu. Sivasspor da 49 puana yükseldi. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında 'ı konuk edecek.

2020'DE İLK KEZ
Avrupa'da 2020 yılının tek puan kaybetmeyen takımı olan Galatasaray, ile berabere kalarak başarılı istatistiğini noktaladı. Cimbom ayrıca bir sezonda üst üste 9 maç kazanma rekorunu egale etme fırsatını da kaçırdı.

  1. 9.3.2020
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