Sivas'ta seri sonu

İkinci yarının parlayan yıldızı Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a takıldı: 2-2. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken 14. dakikada son haftaların başarılı ismi Radamel Falcao maça eşitliği getirdi. Arka arkaya kaçan pozisyonların ardından 37. dakikada sahneye bu kez Sofiane Feghouli çıktı. Cezayirli futbolcu, bir türlü geçemediği Samassa'yı affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne getiren golü ağlara bıraktı. İlk yarı bu skorla kapanırken Demir Grup Sivasspor 57. dakikada penaltı kazandı.

DERBİ ÖNCESİ PUAN YİTİRDİ

Michael Seri ve Fernando'nun 54. dakikada karşı karşıya geldiği pozisyonda Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın vuruşunda Muslera başarılı bir kurtarış yaptı. Ancak Emre dönen topu tamamladı ve takımını yenilgiden kurtardı: 2-2. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaparken 8 maçlık üst üste kazanma serisi son buldu. Sivasspor da 49 puana yükseldi. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

2020'DE İLK KEZ

Avrupa'da 2020 yılının tek puan kaybetmeyen takımı olan Galatasaray, Sivas ile berabere kalarak başarılı istatistiğini noktaladı. Cimbom ayrıca bir sezonda üst üste 9 maç kazanma rekorunu egale etme fırsatını da kaçırdı.