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09 Mart 2020, Pazartesi
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Sınırda geçtiler

Sınırda geçtiler

’da ceza sınırında bulunan , Feghouli ve , maçında görmeyerek derbisi öncesi cezalı duruma düşmekten kurtuldular.

'da , Feghouli ve ceza sınırında bulunuyordu. karşısında oynamama tehlikesi bulunan üç oyuncu dün maçı kart görmeden tamamladı ve Cimbom derbi öncesi fire vermedi.
  1. 9.3.2020
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