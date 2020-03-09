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09 Mart 2020, Pazartesi
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Lemina yerini aldı

Lemina yerini aldı

Sarı-kırmızılı takımda maçının ilk 11’inde yer alan , karşılaşmasında yedek soyundu. , bu futbolcunun yerine orta sahada ’ya görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda maçının ilk 11'inde yer alan , karşılaşmasında yedek soyundu. , bu futbolcunun yerine orta sahada 'ya görev verdi. Cezası sona eren ise Emre Akbaba ile birlikte yedekler arasında yer aldı. Ayrıca yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.
  1. 9.3.2020
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