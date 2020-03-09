Fatih Terim'in soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor deplasmanına çıktı. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

TERİM TAM NOT VERDİ

Sivasspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğe karşın teknik direktör Fatih Terim, futbolcularının ortaya koyduğu oyun ve performansa tam not verdi.



"BU FUTBOL BİZİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"

90 dakika bitiminde tecrübeli teknik adam, özellikle Galatasaray takımının 15 ila 45.dakika arasındaki oyununu tebrik etti ve, "Sizi tebrik ederim. İstediklerimi özellikle maçın ilk yarısında eksiksiz yerine getirdiniz. Galibiyeti hak ettiniz. Ancak devre arasını daha farklı skorla bitirmeliydik. Bu futbolu ortaya koyduğumuz, oynadığımız sürece şampiyonluk hedefine ulaşırız. Bu futbol bizi şampiyonluğa taşır." ifadesini kullandığı öğrenildi.