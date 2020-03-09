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09 Mart 2020, Pazartesi
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: VAR devreye girmemeliydi

Fatih Terim: VAR devreye girmemeliydi

Terim, 'ın kazandığı penaltıya tepkiliydi: "Orta hakem penaltı kararı vermemiş. Talimatları bildiğim kadarıyla böyle bir durumda VAR devreye girmez. Olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır"

Galatasaray Teknik Direktörü , bitiş düdüğünün ardından üzgündü. Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Terim, "ilk yarıya ayrı parantez açmak lazım. Soyunma odasına 5-1 girebilirdik. Bunun iyi irdenlenmesi lazım. Çünkü , evinde önemli bir takım. İlk 10 dakikayı kenara bırakırsak performansımız; planımıza programımıza her şeyimize uygun oldu. Ancak istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu. İmparator, sözlerine şöyle devam etti:

'9'DA 9 OLMALIYDI'

"Hak etmediğmiz bir sonuç oldu. 9'da 9 çok rahat olmalıydı. Sivas, zor çıkılacak bir deplasman olarak gözükse de bizim için belki en kolay karşılaşmalardan biri olacaktı. Bugünkü (dün) skoru hak etmedik. 2 puan kaybınmıza yazık oldu. Sivassporun kazandığı penaltıda orta hakem düdük çalmadı. Talimatları bildiğim kadarıyla böyle bir durumda VAR devreye girmez. Olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Pozisyon gri. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem ama bildiğim kadarını anlatıyorum."

'SARACCHI ATILMALIYDI'

Terim, Saracchi'nin rakibine yaptığı faulle ilgili de konuştu. Tecrübeli hoca, "Mete hoca, son zamanlarda formda bir hakem. Maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de direkt kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

  1. 9.3.2020
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