Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! "Bu camia..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'ten flaş açıklamalar! "Bu camia..."

Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! "Bu camia..."

Eski Kulübü Başkanı , sarı-kırmızılı takımın oyun anlayışını üst seviyeye çıkardığını ve sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını bildirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programına katılmak üzere geldiği 'ya gelen Özbek, yaptığı açıklamada, 'ın bu sezonki kadrosunun çok kuvvetli olduğunu söyledi.

'in önemli bir teknik adam olduğuna değinen Özbek, "Camia peş peşe üçüncü şampiyonluğu hak ediyor. Oyun anlayışı çok üst seviyeye geldi. Galatasaray kazanmaya devam edecektir. Bence 2020 yılında şampiyon yine Galatasaray, çünkü 'Mayıslar bizimdir' diye sloganımız var. Şampiyonun Galatasaray olacağından eminim." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiçbir dezavantajının olmadığını savundu.

Aksine rakiplerine göre birçok avantajının bulunduğunu vurgulayan Özbek, iyi bir kadro ve iyi bir hocayı destekleyen yönetim sayesinde şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"YARIŞ ÜÇ TAKIM ARASINDA GEÇİYOR"

, ligde 'un iyi bir çıkış yakaladığını, 'in de standart takipçiliğini devam ettirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Yarış şu anda üç takım arasında geçiyor. da var ama büyük bir avantajını kaybetti. Bayağı büyük bir puan farkı vardı. Son maçlarda bunu kaybetti. Türkiye'de sporu takip edenler için nisan ayının ikinci, üçüncü haftasından itibaren şampiyonun kim olacağı daha net bir şekilde belli olur ama benim için şimdiden belli, Galatasaray şampiyon olacak."

  1. 09.03.2020
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