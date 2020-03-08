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08 Mart 2020, Pazar
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bombası! Geri dönüyor

Semih Kaya bombası! Geri dönüyor

Bu sezon formasıyla hiçbir maçta sahaya çıkamayan 'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Serbest oyuncu konumuna gelecek olan 29 yaşındaki futbolcunun 'ye dönme seçeneğinin kuvvetli olduğu ifade belirtildi.

Bir dönem forması giyen , kariyerinin sonuna geldi. 2017'de olduğu Çek ekibinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon ise sakatlık sıkıntılarının da etkisiyle şanssız bir sezon yaşadı.

EN SON KASIM AYINDA OYNADI
Ligde 10 maçta forma şansı bulduğu bu sezon, bir süre oynamasının ardından formadan uzak kaldı. Sparta Prag formasını son olarak kasım ayında giyen Semih, sonrasında bazı maçlarda sakatlıkların da etkisiyle forma giyemedi.

Kasım ayında oynadığı son maçında yaşadığı şanssızlığın üstüne bir de sakatlık sıkıntısı yaşadı. Yaklaşık 1.5 ay süren sakatlığından kurtulan futbolcunun görev verilmesi yeniden oynayabilecek duruma geldiği, bu haftadan itibaren sahalara dönebileceği öğrenildi.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILIYOR
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Semih Kaya ile ilgili kulübün aldığı karar da ortaya çıktı. Çek ekibinden aldığı maaş aylık yaklaşık 135 bin euro olan ve takımdaki en çok kazanan oyunculardan olan Semih Kaya ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sparta Prag ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda serbest oyuncu olacak olan tecrübeli savunmacının kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE DÖNME SEÇENEĞİ VAR
Galataaray forması giydiği dönemde özellikle ile savunmada oyan başarılı birlikteliğiyle sadece 'de değil Avrupa'da da dikkat çeken oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönme seçeneği de göz önünde bulunduruluyor.


  1. 08.03.2020
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