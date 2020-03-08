Galatasaray’da sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu.
3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.
- 08.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galatasaray’da sınırdakiler kart görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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