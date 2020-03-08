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08 Mart 2020, Pazar
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’da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray’da sınırdakiler kart görmedi

’da maçı öncesinde sınırında olan , ve , kart görmedikleri için gelecek haftaki derbisinde oynayabilecek.

'da karşılaşması öncesinde , ve ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu.

3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.

  1. 08.03.2020
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