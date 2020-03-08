Fatih Terim 3 futbolcuyu özel olarak uyardı! "Rakibe..."

Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve Sivasspor karşısında da galip gelerek kulüp rekorunu egale etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim takımına kısa bir konuşma yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" dedi.

3 İSME ÖZEL UYARI

Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam ayrıca kart sınırında olan Donk, Feghouli ve Adem Büyük'ü uyardı. Gelecek hafta Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam üç futbolcusuna "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" mesajını verdi.