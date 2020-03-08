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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Terim Sivas maçı öncesi 3 isme bunu dedi!

3 futbolcuyu özel olarak uyardı! "Rakibe..."

Fatih Terim 3 futbolcuyu özel olarak uyardı! "Rakibe..."

'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta deplasmanda 'la karşılaşacak. Bu maç öncesi Donk, Feghouli ve ile bir görüşme yapan , bu üç isme özel uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

'de 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve karşısında da galip gelerek kulüp rekorunu egale etmek isteyen 'da teknik direktör takımına kısa bir konuşma yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" dedi.

3 İSME ÖZEL UYARI

Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam ayrıca kart sınırında olan Donk, Feghouli ve 'ü uyardı. Gelecek hafta Stadı'nda 'ı ağırlayacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam üç futbolcusuna "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" mesajını verdi.

  1. 08.03.2020
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