Fatih Terim 3 futbolcuyu özel olarak uyardı! "Rakibe..."
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Bu maç öncesi Donk, Feghouli ve Adem Büyük ile bir görüşme yapan Fatih Terim, bu üç isme özel uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve Sivasspor karşısında da galip gelerek kulüp rekorunu egale etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim takımına kısa bir konuşma yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" dedi.
3 İSME ÖZEL UYARI
Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam ayrıca kart sınırında olan Donk, Feghouli ve Adem Büyük'ü uyardı. Gelecek hafta Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam üç futbolcusuna "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" mesajını verdi.
- 08.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fatih Terim 3 futbolcuyu özel olarak uyardı! "Rakibe..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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