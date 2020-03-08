Demir Grup Sivasspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de 25. haftanın en dikkat çeken maçında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki ekip de mutlak 3 puan parolasıyla mücadele ediyor.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Sivas kafilesinde Andone ve Sekidika yer almadı. Öte yandan taraftarların en çok merak ettiği isimlerin başında gelen Mario Lemina ise bu maçla birlikte 11'e döndü.

Ev sahibi Sivasspor'un başı ise sakatlıklarla dertte... Kırmızı-beyazlı takımda Skuletic ile Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Kritik mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunuyor.

SİVASSPOR'UN 11'İ

Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

28. RANDEVU

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 28. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Adem Büyük ve Sofiane Feghouli kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Galatasaray'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, rakibiyle daha önce oynadığı 11 iç saha karşılaşmasında elde ettiği toplam galibiyet sayısını son üç sezonda eşitlemek için sahaya çıkıyor (3G 4B 4M).

*Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, rakibini en son 2014/15 sezonunda iki kere yenebilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan tek takım olan Sivasspor (9G 3B), aynı zamanda kalesinde en az gol gören ekip konumunda (7).

*Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Galatasaray, sezonun ilk sekiz dış saha maçının sadece ikisini kazanabilmişti. Sarı kırmızılı ekip, Ocak 2012'den bu yana aynı sezon içinde dört maçlık seri yakalayamıyor.

*Süper Lig'de çıktığı son 27 maçta da rakip filelere gol gönderen Sivasspor (toplam 53), bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi.

*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan Mert Hakan Yandaş, daha önceki 14 karşılaşmada rakip fileleri sadece bir kez havalandırabilmişti.

*Bu sezon Süper Lig'de 11 gol kaydeden Mustapha Yatabare, daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısına ulaştı (2018/19'da 5 & 2017/18'de 6).

*Galatasaray formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında yedi gol kaydeden Radamel Falcao, son iki dış saha karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı (vs Konyaspor & Fenerbahçe).

*Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e rakip olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Rıza Çalımbay (1G), tek galibiyetini 2002/03 sezonunda deplasmanda aldı (Galatasaray 0-1 Denizlispor).

*Sivasspor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Terim (2G), bu iki yenilgiyi son iki sezonda aldı (1-2 & 3-4).