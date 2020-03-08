Bir maçtan daha fazlası! İşte Sivasspor - Galatasaray maçına özel taktikler

Süper Lig'in ikinci yarısında ritmini bulan ve şampiyonluk yarışına ortak olmayı başaran Galatasaray bugün yine çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarıkırmızılı ekip 19.00'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. Kazanan takım puan farkıyla üstte yer alacak. Ayrıca Galatasaray açısından Sivas'taki maçın çok farklı anlamları da var. Bir kere galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.



TERİM DE EGALE EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Süper Lig'de iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011- 2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim de Demir Grup Sivasspor maçının kazanılması halinde kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlayacak. Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki galibiyet serisi rekorunu 2011- 2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında yaşadı. Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcı idaresinde ligde söz konusu sezonun 12 ila 20. haftalardaki 9 maçı kazandı.

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün bir kez daha rakip olacak. İki hoca 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan9 karşılaşmada Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Samassa, Caner, Goiano, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Andrade, Emre, Mert Hakan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.



FALCAO İLE VURACAK

Radamel Falcao sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı maçlarda attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan Kolombiyalı futbolcu, ligde son 2 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. Fatih Terim, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olan Falcao'nun bugün de başarılı performansını sürdürmesini bekliyor.



BELHANDA'YA ÖZEL GÖREV

Teknik direktör Fatih Terim, bugün Gençlerbirliği maçına göre kadroda bir değişiklik yapacak. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giymeyen Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçında sahada olacak. Taylan Antalyalı ise yedek oturacak. Ayrıca Lemina da skora göre oyuna dahil olacak.



Terim dün oyuncularına Sivasspor'un en büyük eksiğinin ceza sahası dışından rakiplerine çok fazla şut imkanı vermesi olduğunu söyledi. Bundan çok iyi yararlanmaları gerektiğini anlattı. Sivas deplasmanında şans vermeyi düşündüğü Belhanda'dan da rakibin bu zaafını iyi kullanmasını istedi.



3 OYUNCU SINIRDA

Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

LEMINA KADROYA ALINDI

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Mario Lemina da bugün takımdaki yerini alabilecek.



CİMBOM SOLDAN YÜKLENECEK

Fatih Terim, Sivas maçı öncesinde oyun planını şekillendirdi. Ortadan rakibini delmeye çalışacak olan sarı-kırmızılılar sık sık ara pas deneyecekler. Galatasaray kanatları kullanacağı dönemlerde daha ziyade Onyekuru ve Saracchi ile soldan yüklenecek. Kısa pasa devam eden Galatasaray, ayrıca galibiyet için agresif-pes etmeyen bir oyun yapısı sergileyecek.



MARIANO'NUN AKLI SÖZLEŞMEDE

İkinci yarı ile birlikte Galatasaray'da sahada bambaşka bir Mariano var... Sambacının formunun yükselmesinde sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da etkisi var. 33 yaşındaki futbolcu, 1+1 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

İKİ MAÇA ÖZEL PRİM VERİLECEK

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 4 milyon TL prim dağıtan yönetim, arka arkaya oynanacak iki zorlu maç içinde prim verme kararı aldı. Sivas ve Beşiktaş karşısında 6 puan çıkarılması halinde takıma 5 milyon TL daha prim ödenecek.

DIŞ SAHADA ARTIK DAHA RAHAT

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 11 deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Daha önce deplasmanlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, ligde son 3 deplasman müsabakasından galip ayrılarak bu fobisine de ara verdi.



GEÇEN SEZON KAYBETTİ

Galatasaray'ı ağırlayacak olan Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki 12 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı. Yaklaşık 11 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 34'ünçü haftasında sahasında G.Saray'ı 4-3 yenmişti.



REKOR BEŞİKTAŞ'TA

Galatasaray, ligdeki en uzun galibiyet serisini 1987- 1988 ve 1988-1989 sezonlarında elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonundaki son 9 ve 1988-1989'daki ilk 3 müsabakasını kazanarak 12 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi ise 13 maçla Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959- 1960 sezonunda 10 ila 22. haftalardaki maçlarını kazandı.



SİVAS'TA EKSİKLER

Zorlu karşılaşma öncesi Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.