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07 Mart 2020, Cumartesi
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Yeni sponsor

Yeni sponsor

, sporcu gıda markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.

, sporcu gıda markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.
  1. 7.3.2020
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