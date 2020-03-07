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07 Mart 2020, Cumartesi
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Onye baskısı

Onye baskısı

Sezon biter bitmez , için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. görüşecek.

Sezon biter bitmez , için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. görüşecek.
  1. 7.3.2020
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