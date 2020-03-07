Ömer Bayram ayrılığın kıyısından dönmüş!
Galatasaray'da bu sezon özellikle yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sunan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer Bayram'ın, sezon başında Fransız ekibi Amiens'ten teklif aldığı ve ciddi ciddi gitmeyi düşündüğü ortaya çıktı.
Bu sezon Galatasaray'da, en sürpriz katkı Ömer Bayram'dan geldi. Sol bek olarak bekleneni veremeyen ve bu sezonun başında ayrılığın kıyısından dönen 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in orta sahada şans vermesi ile birlikte yeniden parladı. 10 asist yaparak Süper Lig'in en çok gol pası veren oyuncusu durumuna gelen Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı...
AYRILIK KARARINDAN SON ANDA VAZGEÇTİ
Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en fazla ısrar ise Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti. Gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip Galatasaray'da kalan Ömer, bu teklifi kabul etseydi şu anda 22 puanla 19. sırada bulunan Amiens ile küme düşmemeye oynayacaktı.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon çıktığı 30 maçta istikrarlı bir grafik çizdi. Bu karşılaşmalarda 1 gole imzasını atan Ömer Bayram, 13 de asist yaptı.
- 07.03.2020
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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