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07 Mart 2020, Cumartesi
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Lemina kulübede

Lemina kulübede

Cimbom'un ligde yeniden yükselişinde büyük payı olan sakatlığı sebebiyle ve maçlarını kaçırmıştı. Gabonlu futbolcu sakatlığını atlattı.

Cimbom'un ligde yeniden yükselişinde büyük payı olan sakatlığı sebebiyle ve maçlarını kaçırmıştı. Gabonlu futbolcu sakatlığını atlattı. Hafta arası takımla birlikte çalışan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu maça kulübede başlayacak. İhtiyaç anında oyuna dahil olacak. Ancak 'in asıl planı onu maçına saklamak.
  1. 7.3.2020
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