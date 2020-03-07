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07 Mart 2020, Cumartesi
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’ye üç Galatasaraylı

EURO 2020’ye üç Galatasaraylı

Sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularının aklı 'de... Bu sezon büyük bir sıçrama yapan , 'a göz kırpıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra golleriyle sahalara dönen Akbaba da ana kadroya girmeye yakın. 'un sakatlığının ardından 'ün de EURO 2020 kadrosunda yer alma ihtimali yükseldi.

Sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularının aklı 'de... Bu sezon büyük bir sıçrama yapan , 'a göz kırpıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra golleriyle sahalara dönen Akbaba da ana kadroya girmeye yakın. 'un sakatlığının ardından 'ün de EURO 2020 kadrosunda yer alma ihtimali yükseldi.
  1. 7.3.2020
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