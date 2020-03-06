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06 Mart 2020, Cuma
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Mutlaka yenmeliyiz

Mutlaka yenmeliyiz

, ’ı saf dışı bırakmak istiyor.

Demır grup maçı öncesinde teknik direktör 'den oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli teknik adam ligin zirvesinde şu anda 4 takım olduğunu, aynı puanda (48) oldukları Sivasspor'u yenerek yarışın dışına atma şansını iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Son dönemece 3-4 takım bir arada girerse işimiz zor olabilir. O yüzden bu hafta galibiyet daha da önemli" diye konuştu.

318 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Terim galibiyet istiyor ama bu çok da kolay olmayacak. Sivasspor tam 318 gündür evinde yenilgi yüzü görmüyor. Yiğidolar en son geçtiğimiz sezon Nisan ayında evinde ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ardından çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 318 gündür yenilmiyor.

  1. 6.3.2020
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