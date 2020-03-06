Mutlaka yenmeliyiz
Fatih Terim, Sivasspor’ı saf dışı bırakmak istiyor.
Demır grup Sivasspor maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli teknik adam ligin zirvesinde şu anda 4 takım olduğunu, aynı puanda (48) oldukları Sivasspor'u yenerek yarışın dışına atma şansını iyi kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Son dönemece 3-4 takım bir arada girerse işimiz zor olabilir. O yüzden bu hafta galibiyet daha da önemli" diye konuştu.
318 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Terim galibiyet istiyor ama bu çok da kolay olmayacak. Sivasspor tam 318 gündür evinde yenilgi yüzü görmüyor. Yiğidolar en son geçtiğimiz sezon Nisan ayında evinde Beşiktaş ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ardından çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 318 gündür yenilmiyor.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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