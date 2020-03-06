Belhanda'dan Galatasaray Yönetimi'ni şaşırtan istek

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda yönetimi adeta şoke etti. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi kesin olarak yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.