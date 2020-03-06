Belhanda'dan Galatasaray Yönetimi'ni şaşırtan istek
Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Faslı orta saha oyuncusundan gelen istek yönetimi şaşırttı. İşte detaylar...
Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda yönetimi adeta şoke etti. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi kesin olarak yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.
2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.
2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
- 06.03.2020
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Toplam 3
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Belhanda'dan Galatasaray Yönetimi'ni şaşırtan istek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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