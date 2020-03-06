Belhanda'dan Galatasaray Yönetimi'ni şaşırtan istek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek!

'dan Yönetimi'ni şaşırtan istek

Belhanda'dan Galatasaray Yönetimi'ni şaşırtan istek

'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes 'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Faslı orta saha oyuncusundan gelen istek yönetimi şaşırttı. İşte detaylar...

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes yönetimi adeta şoke etti. Takvim'de yer alan habere göre yönetiminin yeni sezon öncesi kesin olarak yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın 'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

  1. 06.03.2020
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