İspanya'dan flaş transfer haberi! Fernando Muslera...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle 24 hafta sonunda puanını 48'e yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor. Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretine de son veren sarı-kırmızılılar, son haftalarda yakaladığı ritmi Sivasspor karşısında çıkacakları deplasmanda da sürdürmek istiyor.

Devre arasında yaptığı transferlerle ikinci yarıya bambaşka bir oyun ile başlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı katmış, özellikle de Onyekuru ve Saracchi ikilisinden büyük verim almıştı... Gelen bu isimlerin yanında Ryan Babel, Emre Mor, Emre Taşdemir, Batuhan Şen ve Steven Nzonzi ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar birçok isim ile de temas kurmuş ancak gerek mali konulardan gerekse farklı sebeplerden bu transfer gerçekleşmemişti. İşte o isimlerden biri de Arjantinli kaleci Walter Daniel Benitez olmuştu.

Öte yandan Galatasaray'ın yaşı ilerlemeye başlayan Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci için devre arasında çalışmalar yaptığı biliniyordu. İspanya'nın önemli yayın organlarından olan Tutto Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Fransa'nın köklü ekiplerinden Nice forması giyen Walter Benitez ile devre arasında temasa geçti ancak iki kulüp anlaşsa da menajer komisyonun da mutabakat sağlanamaması nedeniyle transfer suya düştü ve Benitez kulübünde kalmış oldu. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor...

WALTER DANIEL BENITEZ KİMDİR?

27 yaşındaki Arjantinli eldiven, profesyonel futbol kariyerine Quilmes U20 takımında başladı. Buradan Quilmes A Takımı'na oradan ise Nice kulübüne transfer oldu. Bu sezon 28 kez forma giyen Benitez 2520 dakika sahada kalırken kalesinde 38 gol gördü.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan eldiven, 1.93 boyunda... Arjantinli kalecinin kulübü Nice ile olan sözleşmesi 30 haziran 2020 tarihinde sona erecek.