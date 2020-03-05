Fiorentina'dan Marcao'ya transfer kancası!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekibi Chavez'den kadrosuna kattığı Marcao'nun adı transfer spekülasyonlarında geçmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre 2 Serie A ekibi, Marcao'yu istiyor.

Brezilyalı savunmacı için ilk adayın Fiorentina olduğu kaydedildi. Şu anda kadrosunda bulunan German Pezzella için gelen teklifleri değerlendiren Mor Menekşeler, oyuncuyu istediği rakama gönderdiği taktirde ilk olarak Galatasaraylı Marcao'ya yönelecek ve sarı kırmızılı yönetimle transfer pazarlığına oturacak.

MARCAO OLMAZSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Marcao'nun alternatifi de belirlendi. Şu anda Brezilya ligi ekiplerinden Gremio forması terleten Walter Kannemann'a yönelecek.

PRADE ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade'nin, Marcao ya da Kanneman transferini fırsat olarak gördüğü ve German'ın satılması halinde bu iki isimden birini mutlaka kadroya dahil edeceği aktarıldı.

2. ADAY ATALANTA

İtalya'da süren transfer spekülasyonları bununla sınırlı kalmazken, Marcao'nun bir diğer talibinin de Atalanta olduğu kaydedildi.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR!

Bu konu ile ilgili Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ederken, Marcao için istenilecek bonservis tutarı belli oldu. Gelecek sezonun transfer bütçesine kaynak yaratmak isteyen ve Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar, Marcao'nun satışına onay vereceklerini bildirirken, 20 milyon euro bonservis talep edileceği aktarıldı.