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05 Mart 2020, Perşembe
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'den karar! ...

Club Brugge'den karar! Mbaye Diagne...

Sezon başında 'dan Belçika temsilcisi 'a kiralanan için son kararı çıktı. Bir dönem mavi siyahlılarla mahkemelik olmaya kadar giden olaylar sonrasında Diagne'nin bir daha takıma dahil edilmeyeceği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon başında 'dan ayrılarak Belçika ekibi 'a olan için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre ara transfer döneminde Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak sarı kırmızılıların kapısını kapatmasının ardından yeniden form tutması için Burgge'a gönderdiği Diagne için yolun sonuna gelindi.

GERİ DÖNDÜ ANTRENMAN YAPTI

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından Brugge tesislerine geri dönen ve sahalara dönebilmek için çalışmalarına başlayan Diagne'nin affedilmeyeceği ve bir daha Belçika ekibinin kendisine yer vermeyeceği belirtildi.

'ONA İNANMIYORLAR, GALATASARAY'A DÖNECEK'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne'ye artık güvenin kalmadığı ve yaz aylarında oyuncunun Galatasaray'a dönmesinin beklendiği yazıldı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 19:24
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