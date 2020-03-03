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03 Mart 2020, Salı
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Zorlu seri başlıyor

Zorlu seri başlıyor

Üst üste 8 maçını kazanan 'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor.

Üst üste 8 maçını kazanan 'ı 5 maçlık kritik bir periyot daha bekliyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren deplasmanı ile başlayacak seri, derbisi ile devam edecek. Aslan, (D) ve ile karşılaştıktan sonra ve yine liderlik yarışındaki ile mücadele edecek.

  1. 3.3.2020
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