Süper kahramanlar

Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı gösteremeyerek liderin 10 puan geri düşmesine rağmen özellikle son 8haftada çıkış yakalayarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da bazı isimler adeta kendini aştı.

Falcao: Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı. Bu sürede Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Denizlispor, Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı, takımının ligde en çok gol atan oyuncusu oldu.

Donk: Fenerbahçe'den sonra Gençlerbirliği'ni de avladı. Bu sezon ligde gol sayısını 3'e çıkardı. Sezona yedek kulübesinde başlayan Donk, Luyindama'nın sakatlanmasının ardından düzenli ilk 11'de forma giyerken, defans ofans fark etmeden takıma katkı vermeye devam ediyor.

Ömer Bayram: Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alsa da Cimbom'un değişmezi oldu. Sol bekte görev yapmasına rağmen orta sahaya monte edilen Ömer burada adeta kendisini buldu. Gençlerbirliği maçındaki asisti ile birlikte 10'a ulaştı ve asist krallığı zirvesine oturdu.

Mariano: Devre arasında takımdan ayrılması ya da lisansının askıya alınması gündeme gelirken, Sambacı gösterdiği performansla "Hiç bir yere gitmiyorum" mesajı veriyor. 33 yaşındaki oyuncu süre aldığı son 6 lig maçında yaptığı 5 asistle takımının galibiyetlerine büyük katkı sağladı.

Adem / Emre: Son iki haftada ilk 11'den düşseler de bu çıkışta Adem Büyük ve Emre Akbaba'nın rolü de göz ardı edilemez. Adem süre aldığı son 5 lig maçında 5 gol atarken, Emre Akbaba ilk 11'de çıktığı 5 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Şampiyonluk fitilini ateşleyen isimler oldu.

Muslera: İlk 16 haftada 15 gol yiyen Cimbom, son 8 maçta sadece 3 gol gördü. Bu başarıda kuşkusuz takım savunması kadar yıllandıkça kalitesi daha artan Muslera'nın katkısı büyük...