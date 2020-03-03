İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı

İlk yarı 10 21 puan topladı

İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı

'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti.

, 'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti. Ancak büyük bir çıkışa imza atan sarıkırmızılılar aynı takımlara karşı ikinci yarıda tüm maçlarını kazanarak 21 puan topladı. Ligin 16. haftasında 24 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, son 8 maçının tamamını kazanarak 24 puan topladı ve zirve yarışına dahil oldu.

  1. 3.3.2020
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