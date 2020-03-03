İlk yarı 10 ikinci yarı 21 puan topladı
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan toplayabilmişti. Ancak büyük bir çıkışa imza atan sarıkırmızılılar aynı takımlara karşı ikinci yarıda tüm maçlarını kazanarak 21 puan topladı. Ligin 16. haftasında 24 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, son 8 maçının tamamını kazanarak 24 puan topladı ve zirve yarışına dahil oldu.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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