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02 Mart 2020, Pazartesi
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yakın takipte

Şenol Güneş yakın takipte

- maçını A Güneş de izledi.

Karşılaşmayı A Güneş de izledi. Mart ayında iki hazırlık maçı yapacak olan ay-yıldızlı ekibin teknik patronu hem sarı-kırmızılı hem de oyuncuları takibe aldı. Güneş'in 'dan ve sakatlığı geçtikten sonra iyi bir geri dönüş yapan Emre Akbaba'nın son durumunu görmek istediği öğrenildi.
  1. 2.3.2020
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