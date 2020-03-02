Penaltıyı es geçti

Galatasaray, Antalya'yı 3-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takım bir de penaltıdan oldu. Maçın 36. dakikasında ceza sahasına giren Sofiane Feghouli, Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ederken Suat Arslanboğa'nın bulunduğu VAR'ın devreye girmemesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Bu arada 67'de hakem Kardeşler, G.Saray lehine korner kararı verdi. Feghouli, topun kendisinden çıktığını söyledi ve hakem kararını "aut" olarak değiştirdi.