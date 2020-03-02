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02 Mart 2020, Pazartesi
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Penaltıyı es geçti

Penaltıyı es geçti

'yı 3-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takım bir de penaltıdan oldu. Maçın 36. dakikasında ceza sahasına giren , 'in müdahalesiyle yerde kaldı. oyunu devam ederken 'nın bulunduğu VAR'ın devreye girmemesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

, 'yı 3-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takım bir de penaltıdan oldu. Maçın 36. dakikasında ceza sahasına giren , 'in müdahalesiyle yerde kaldı. oyunu devam ederken 'nın bulunduğu VAR'ın devreye girmemesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Bu arada 67'de hakem Kardeşler, G.Saray lehine korner kararı verdi. Feghouli, topun kendisinden çıktığını söyledi ve hakem kararını "aut" olarak değiştirdi.

  1. 2.3.2020
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