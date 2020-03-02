Ömer orta Donk kafa - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ömer orta Donk kafa

Ömer orta Donk kafa

Ömer orta Donk kafa

derbisinin ikilisi yine sahnedeydi. Ömer ortaladı, Donk golünü attı. Aslan böylece repertuvarına duran topları da ekledi.

Cimbom rakipleri duran toplarla da çözmeye başladı. Ön plana çıkan isimler - ikilisi oldu. maçında Aslan korner kazanmış. Yapılan organizasyonda top Ömer Bayram'a çıkarılmıştı. Ömer'in ortasında Donk meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol edip mükemmel bir voleyle ağlarla buluşturmuştu. İkilinin iş birliği geçtiğimiz hafta deplasmanında da sürmüştü. Ömer Bayram'ın kornerine müthiş yükselen Hollandalı yıldız fileleri havalandırmıştı. Dün de fotokopi çektiler. Yine Ömer ortaladı, yine Donk kafayla golünü attı. Ömer Bayram maç sonunda "Böyle günlerde konuşmak zor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BAY ASİST' ÖMER BAYRAM
Fatih Terim'in bu sezon ciddi biçimde fayda aldığı Ömer Bayram dün de skorborda etki etti. Başarılı ismin kullandığı korneri Ryan Donk ağlarla buluşturdu. Böylece Ömer 10. asistini yaparak zirvede tek başına olan Başakşehirli Edin Visca'yı yakaladı.

  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer orta Donk kafa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN