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02 Mart 2020, Pazartesi
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nakliyat!

Mariano nakliyat!

İkinci yarıda önüne geleni deviren 'da da tabanları yağlayan isimler arasında... İlk devrede etkisiz bir görüntü çizen ve adı gönderilecekler arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, dün akşam da asistlerine yenisini ekledi.

33. dakikada sağdan yaptığı orta ile Falcao'yu golle buluşturan son 6. maçında 5. asistine imza attı. maçında da sağ kanadı otobana çeviren yıldız oyuncu, taraftarlardan büyük övgü aldı.

  1. 2.3.2020
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